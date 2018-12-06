Финский офицер оценил российскую базу на полуострове

Государственная телерадиокомпания Yle опубликовала любопытный обзор военной группировки ВС РФ в Крыму. Аналитик Национальной академии обороны Финляндии подполковник Симо Песу внимательно изучил силы России в республике и сделал неприятные для Киева выводы.

По его словам, Москва не только в состоянии отстоять полуостров, но и может контролировать побережье Украины, а также часть ее воздушного пространства. На данный момент Россия не использует свои ЗРК, флот, авиацию и ракетные комплексы и на половину. При желании войска могут быть быстро развернуты вглубь Украины, причем у ВСУ практически не останется времени, чтобы отреагировать. Несмотря на то что накануне Киев козырнул своей ракетой "Нептун" и модернизированными ЗРК С-125, которые теперь могут вести огонь и по надводным целям.

По мнению Песу, таким образом Россия старается пресечь любую попытку киевских властей отбить Крым, а также делает недвусмысленный намек Западу, что будет защищать полуостров, как СССР.

Корабли и подлодки с "Калибрами" могут наносить удары на расстоянии до 2 тыс. 500 километров. Радиус бомбардировщиков, которые в скором времени смогут приземляться на аэродроме "Бельбек", еще больше.



Из Севастополя Россия может достать не только до Украины, но и до Ближнего Востока. Уже сегодня военно-морская база ЧФ играет ключевую роль в операции российских военных в Сирии.

Кроме того, в любой момент Россия может перебросить дополнительные силы на полуостров, сделав это по воздуху или по Крымскому мосту.