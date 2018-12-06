Нибиру
- Нового года не будет: мир погибнет раньше
- Армия пришельцев с Нибиру начинает атаку
- В океане увидели знак скорого конца света
Государственная телерадиокомпания Yle опубликовала любопытный обзор военной группировки ВС РФ в Крыму. Аналитик Национальной академии обороны Финляндии подполковник Симо Песу внимательно изучил силы России в республике и сделал неприятные для Киева выводы.
По его словам, Москва не только в состоянии отстоять полуостров, но и может контролировать побережье Украины, а также часть ее воздушного пространства. На данный момент Россия не использует свои ЗРК, флот, авиацию и ракетные комплексы и на половину. При желании войска могут быть быстро развернуты вглубь Украины, причем у ВСУ практически не останется времени, чтобы отреагировать. Несмотря на то что накануне Киев козырнул своей ракетой "Нептун" и модернизированными ЗРК С-125, которые теперь могут вести огонь и по надводным целям.
По мнению Песу, таким образом Россия старается пресечь любую попытку киевских властей отбить Крым, а также делает недвусмысленный намек Западу, что будет защищать полуостров, как СССР.
Корабли и подлодки с "Калибрами" могут наносить удары на расстоянии до 2 тыс. 500 километров. Радиус бомбардировщиков, которые в скором времени смогут приземляться на аэродроме "Бельбек", еще больше.
Из Севастополя Россия может достать не только до Украины, но и до Ближнего Востока. Уже сегодня военно-морская база ЧФ играет ключевую роль в операции российских военных в Сирии.
Кроме того, в любой момент Россия может перебросить дополнительные силы на полуостров, сделав это по воздуху или по Крымскому мосту.
Американский корабль устроил провокацию вблизи от Владивостока
Отчаянные американцы решили оказать помощь украинцам на свой страх и риск