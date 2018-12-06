Разведчик США совершил дерзкий полет у границ РФ

Американцы резко усилили шпионаж в Крыму

Американский самолет-разведчик "Боинг OS-135B" впервые провел разведку над озером Сиваш вблизи северных границ Крыма. Примечательно, что самолет вылетел из киевского аэропорта "Борисполь", после чего облетел всю северную границу полуострова от Перекопа до Азовского моря. Если бы он нарушил границу, его могли сбить российские С-400, размещенные под Джанкоем.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных мониторинговых авиационных ресурсов, самолет приблизился к границам России примерно на 10 километров. Поднимались ли на перехват российские истребители, не сообщается.

Кроме того, над Черным морем неподалеку от побережья Крыма летал самолет радиолокационной разведки EP-3E Aries II, который также можно использовать в противолодочных операциях. EP-3E вооружен ПКР "Гарпун", торпедами Мk-50 и минами Mk-60.

После инцидента в Керченском проливе американцы резко участили полеты у российских границ и постоянно наблюдают за передислокацией российских войск, если таковая происходит. Особенно США интересуют С-400, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также модернизация аэродрома "Бельбек".