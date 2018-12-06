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Австрийцы отказались признавать "захват" Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Вена поставила жирную точку в вопросе принадлежности полуострова

Произошло это на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

"Оккупация" Крыма РФ исключена, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Таким образом, она объявила полуостров российским.

"Не может быть признания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя", – подчеркнула министр на встрече, трансляция которой велась на официальном сайте организации.

Кнайсль напомнила о Керченском конфликте, который спровоцировали украинские ВМС, отметив чрезвычайную серьезность морского инцидента.

В том, что Крым наш, европейцы уже не сомневаются, считает председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе. По его словам, западные политики уверены в законности событий 2014 года.

"Они понимают, что это прецедентная история, подобные прецеденты были и в прошлом. То есть правовую и морально-нравственную основу "крымской весны" понимают все западные политики", – поделился он в интервью с корреспондентом РИА ФАН.

В стане сопротивления по-прежнему находятся США и их союзники, полагает собеседник агентства. Однако не за горами время, когда весь без исключения Запад признает российскую правоту, поскольку долго "лживый миф" жить не может.  

"Крымская весна" ведет отчет с марта 2014 г., когда в результате референдума полуостров воссоединился с РФ.

Оксана ПОДТУРКИНА
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