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Произошло это на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.
"Оккупация" Крыма РФ исключена, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Таким образом, она объявила полуостров российским.
"Не может быть признания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя", – подчеркнула министр на встрече, трансляция которой велась на официальном сайте организации.
Кнайсль напомнила о Керченском конфликте, который спровоцировали украинские ВМС, отметив чрезвычайную серьезность морского инцидента.
В том, что Крым наш, европейцы уже не сомневаются, считает председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе. По его словам, западные политики уверены в законности событий 2014 года.
"Они понимают, что это прецедентная история, подобные прецеденты были и в прошлом. То есть правовую и морально-нравственную основу "крымской весны" понимают все западные политики", – поделился он в интервью с корреспондентом РИА ФАН.
В стане сопротивления по-прежнему находятся США и их союзники, полагает собеседник агентства. Однако не за горами время, когда весь без исключения Запад признает российскую правоту, поскольку долго "лживый миф" жить не может.
"Крымская весна" ведет отчет с марта 2014 г., когда в результате референдума полуостров воссоединился с РФ.
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