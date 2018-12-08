Не просто провокация: украинские корабли собирались уничтожить Крымский мост

Планы Киева сорвали российские пограничники

Первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский во время брифинга рассказал о деталях провокации Украины в Керченском проливе.

По его словам, Киев неоднократно заявлял об уничтожении Крымского моста и, очевидно, что в этом состояла цель провокации в Черном море.

По теме Конфликт в Керченском проливе

"Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост", – цитирует Вольского РИА "Новости".

Также он отметил, что пограничные суда Незалежной угрожали с августа расстрелять российские корабли при приближении к ним менее чем за 3,5 км.

Кроме того, по словам начальника следственного управления ФСБ Михаила Шишова, катера ВМС Украины были готовы открыть огонь.

"В ходе осмотров катеров установлено, что расчехленные артиллерийские установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патроннике, электропитание подключено", – сказал он.

Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили морскую границу РФ и попытались незаконно прорваться в Азовское море под Крымским мостом. Корабли погранслужбы ФСБ задержали нарушителей. Москва сочла действия украинских моряков провокацией. Киев объявил о введении военного положения в десяти регионах страны.