На Украине завершили испытания "Нептуна"

СНБО: ракета способна на большее

На Украине объявили об успешных испытаниях нового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", разработанного в Киевском КБ "Луч". Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак.

По его словам, во время испытаний на полигоне недалеко от Одессы крылатая ракета поразила надводную цель на расстоянии 280 км, чем подтвердила свои заданные характеристики. Более того, по словам главы ведомства, даже есть возможности их увеличить. На данный момент дальность "Нептуна" составляет 300 километров.

Ранее СНБО неоднократно докладывало о тестировании комплекса и выкладывало фотографии. Однако на основании этих снимков было сложно сделать вывод о точности и эффективности данных крылатых ракет. На этот раз, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, для проверки результатов поражения целей была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный примерно в 200 км от Одессы.

Полторак, в свою очередь, рассказал и о модернизированных советских ЗРК С-125 "Печора", которые теперь могут уничтожать не только воздушные, но и надводные цели.



Силовики уверяют, что Киев продолжит модернизировать советские ракетные комплексы, чтобы защитить Украину от "российской агрессии".

По мнению военных экспертов, комплексы, которыми располагает Украина, устарели и не могут конкурировать с российскими комплексами "Бал", "Бастион" и ракетами Х-35 и "Оникс". Однако все равно это достаточно эффективное оружие, тем более что во времена СССР на территории Украины производилось большое количество ракет, и определенные наработки, разумеется, остались.