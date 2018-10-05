Ракета до Москвы ошеломила россиян

Высказывания украинского эксперта восприняли саркастически

Заявление военного аналитика Валентина Бадрака в интервью UkrLife о том, что Украина может создать ракету, которая достанет до Москвы, вызвало бурную реакцию как в интернете, так и среди политиков и экспертов.

Главный редактор журнала "Национальна оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что Украина сейчас не обладает потенциалом для разработки и серийного производства высокоточных систем оружия. Такой же точки зрения придерживается зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. По его словам, сегодняшние возможности украинской экономики не позволяют Киеву заниматься какими бы то ни было значительными военными разработками.

Но Бадрак уверен, что конфликт с Россией вызвал "серьезный всплеск" развития украинских военных технологий. И инженеры якобы сейчас способны произвести даже больше, чем ВСУ могут принять на вооружение.

Так ли это на самом деле? Ранее КБ "Луч" продемонстрировало видео с испытаний крылатой ракеты "Нептун". Но ее дальность, если верить заявленным техническим характеристикам, всего 300 километров. А Бадрак говорил о 1 тыс. 500 км, то есть, по сути, о ракете средней дальности. Такую может сделать "Южмаш". Вообще-то это предприятие может сделать и межконтинентальную баллистическую ракету. Знаменитая "Сатана", или "Воевода" Р-36М, была разработана в КБ "Южном".

Уже другой вопрос, что со времен СССР многое изменилось. "Южмаш" ушел от военной продукции, хотя КБ "Южное" все же разработало ОТРК "Гром" с дальностью до 280 километров. А некоторые эксперты уверяют, что украинские ракеты могут улететь и существенно дальше. Впрочем, никого официального подтверждения этой информации нет, равно как и отчетов с успешных испытаний "Грома". Пока его только возят по парадам и "постит" у себя в Facebook Петр Порошенко.



Украина обладает серьезными ресурсами для производства ракетного оружия. Однако, лишившись сотрудничества с Россией, где производится очень много начинки для ракет, Киеву очень сложно создавать современные и конкурентоспособные ракеты, как бы украинские политики и эксперты ни утверждали обратное.