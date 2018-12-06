"Даст стрекача": предложение украинского адмирала приняли за обман

В Крыму не видят смысла менять одних преступников на других

Глава Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко обязательно сбежит при попытке обмена на задержанных в Керченском проливе моряков. К тому же он получит бесплатную рекламу. Так что менять одних украинцев на других не следует, считает депутат нижней палаты от Крыма Руслан Бальбек.



"Он (Воронченко), наверняка, думает, что сможет обмануть нас при обмене: мы моряков отдадим, а он даст стрекача в сторону украинской границы. Поэтому не вижу ни смысла, ни каких-либо других предпосылок для такого обмена. Да и глупо было бы дать ему возможность стать героем в глазах нации", – заявил парламентарий в интервью РИА "Новости".

Бальбек сказал, что Воронченко известен своим пустословием. Он делает громкие заявления, чтобы запугать оппонентов, но его слова всегда расходятся с делом. "Не вижу смысла менять одного преступника на 24", – подчеркнул депутат.

Примерно в том же духе высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Воронченко отправил подчиненных "выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех". Но сажать его в российскую тюрьму не нужно - достаточно будет отставки. "Если только это не новая форма извращения киевского режима – капитуляция в мирное время", – написала дипломат в Facebook.

Вороченко ранее заявил о том, что у него "разрывается сердце", когда он думает об украинских моряках, которые сидят в московском СИЗО. Ради их спасения адмирал готов заменить служивых на скамье подсудимых. Общаясь с немецкими журналистами, Воронченко пообещал, что, если Россия отпустит украинских моряков на свободу, то он в тот же день добровольно отправится в российскую тюрьму.

В чем-то такой обмен был бы справедливым. Ведь именно командование украинского флота с подачи президента страны отдало приказ трем малым кораблям совершить провокацию у Крымского моста. Воронченко и Порошенко отлично понимали, что моряки могут пострадать и что они неминуемо будут задержаны и окажутся в тюрьме.

Ранее украинские власти не раз уже предлагали обменять арестованных моряков на россиян, которые были задержаны в Незалежной за антигосударственную деятельность. Но Москва пока никак не комментирует подобные предложения.

В воскресенье, 25 ноября, украинские моряки нарушили государственную границу РФ и были задержаны кораблями погранслужбы ФСБ. Во время инцидента трое украинцев были ранены. Моряки и их корабли были задержаны, позже суд заключил военнослужащих под арест. После этого в десяти регионах Украины было введено военное положение сроком на 30 дней. Москва назвала случившееся провокацией Киева.