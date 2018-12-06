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"Сердце разрывается": глава ВМС Украины решил сесть в российскую тюрьму

Игорь Воронченко. Фото: www.globallookpress.com
Адмирал мечтает обменять свою свободу на то, чтобы задержанные моряки отправились домой

Главнокомандующий ВМС Незалежной Игорь Воронченко потерял покой и сон, когда 24 украинских военнослужащих арестовали на два месяца за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Ради их спасения он готов заменить их на скамье подсудимых.

Воронченко признался, что у него "разрывается сердце", когда он думает о сложившейся "противозаконной" ситуации. И дольше сидеть без дела он не может. Адмирал заявил, что если Россия отпустит украинских моряков на свободу, то он в тот же день добровольно отправится в российскую тюрьму. О своей душевной боли и готовности спасти подчиненных ценой собственного благополучия Воронченко рассказал в интервью изданию Bild.

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Украинские власти, беспокоящиеся за судьбу своих 24 моряков, уже не раз делали предложение России обменяться задержанными. Правда, пока Киев не в состоянии определиться с числом россиян, которых готов отпустить. Генпрокурор страны Юрий Луценко хотел обменять 300 человек, осужденных за антигосударственную деятельность.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук говорил о формулах "42 на 89", "23 на 23" и "66 на 19" в рамках обмена ополченцев Донбасса на украинцев, сидящих в тюрьмах ДНР и ЛНР. Марчук, впрочем, запутавшись, так и не объяснил, сколько именно россиян, а главное – каких, он готов отдать Москве за моряков.

При этом Владимир Путин заявлял, что вопрос об обмене задержанных нельзя сейчас поднять, пока расследование инцидента в Керченском проливе не завершится.

Как напоминает портал URA.RU, Киев и Москва обвинили друг друга в агрессии за ситуацию в Черном море, которая произошла 25 ноября. Три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, совершали опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников. Моряков арестовали до 25 января 2019-го. 

Полина ИВАНОВА
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