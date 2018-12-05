Предложенные ранее три сотни "россиян" уменьшились до 89 человек

У нынешних киевских руководителей или плохо с арифметикой, или со слухом, или с количеством необходимых "пленников" в застенках Незалежной. Буквально накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сделал Москве "щедрое" предложение: у нас, заявил он, "достаточный фонд обмена – более 300 лиц, осужденных за антигосударственную деятельность", чтобы выменять их на 24 задержанных за нарушение российской госграницы в Черном море 25 ноября украинских моряков. И такая зрада!

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук сообщил сегодня, что Киев предлагает Москве обмен заключенными по формуле "42 на 89".

"Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев", – сказал пан Марчук в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, что если бы Москва согласилась, то был бы возможен обмен "еще 66 на 19". Почти 3 к 1.

"То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена", – добавил украинский представитель.

Причем, отметил он, такое предложение в письменном виде было готово еще несколько дней назад.

Напомним, что президент России Владимир Путин на брифинге 1 декабря в Буэнос-Айресе заявил, что Киев вопрос об обмене не поднимал, да и говорить о нем сейчас рано, пока не закончится следствие, поскольку "нужно подтвердить и зафиксировать провокационный характер действий украинской стороны".

В связи с инициативой украинской стороны на переговорах в Минске следуют вопросы: кто те российские заключенные, которых Незалежная собралась менять в рамках обмена ополченцев Донбасса на украинцев, сидящих в тюрьмах ДНР и ЛНР, и куда делись 300 подготовленных паном Луценко наших спартанцев.

