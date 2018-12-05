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Киев призвал "будапештский формат" собраться для консультаций

Фото: www.globallookpress.com
Постмайданные вожди продолжают нагнетать обстановку из-за "Керченской Цусимы"

После инцидента в Черном море страны-подписанты Будапештского меморандума должны срочно провести консультации, чтобы также незамедлительно выработать меры для прекращения "агрессии" России против Украины. С таким воззванием выступил украинский МИД, оказывается, еще в середине прошлой недели. Соответствующее заявление, между тем, размещено на портале дипведомства лишь сегодня.

"27 ноября 2018 г. Министерство иностранных дел Украины, на основании пункта 6 Меморандума, обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины", – говорится в сообщении.

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В заявлении отмечается, что 24 года назад Незалежная отказалась от советского ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, США и Россией в будапештском документе в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Тогда государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости, отметили в МИД.

"Только действенные шаги станут залогом восстановления доверия к Будапештскому меморандуму и мероприятий международного сообщества по укреплению международного режима нераспространения", – подчеркивается в заявлении.

Как напоминает ТАСС, Украина избавилась от боеголовок и крылатых ракет, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС порезала на металлолом.

Тот факт, что именно сегодня обнародовано воззвание украинского дипведомства, говорит о немаловажной роли ярой оппонентки (и серьезной конкурентки на высший пост на предстоящих выборах) действующего президента страны Петра Порошенко лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Поскольку как-то все слишком в унисон сыграно – "газовая принцесса" накануне улетела в США, где, в том числе, встретилась с спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером. Депутат Верховной рады сообщила, что ее визит в США напрямую связан с выполнением Будапештского меморандума, а также переговорами "Будапешт плюс".

Вносили ли какие-то коррективы американцы в текст украинского заявления, можно лишь гадать, но отмашку могли и получить. А то что задним числом, ну так что ж – киевским руководителям не впервой такие кульбиты проворачивать. Чего вся эпопея ввода военного положения стоит.

Вероятно, Киев до последнего надеялся на прямой диалог между Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным. Однако здесь случился глобальный сбой. Ранее сегодня глава РФ разъяснил свою позицию: "Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании". По мнению Путина, Петр Алексеевич искусно создает кризисные и провокационные ситуации, а потом перекладывает ответственность за них на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", – резюмировал президент РФ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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