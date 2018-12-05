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Безусловно возвратят: Тимошенко заявила о планах на Крым

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина окончательно порвет с Россией в День дурака
На стороне Киева – Вашингтон

Фаворитка предвыборной гонки на Украине продолжает зарабатывать очки, пуская избирателям пыль в глаза. На сей раз лидер "Батькивщины" пообещала, что российский полуостров и Донбасс снова станут частью Незалежной.

В заявлении Юлии Тимошенко нет и тени сомнения. Она убеждена в "восстановлении" данных регионов.

"Мы уже разрабатываем план реинтеграции и восстановления оккупированных территорий – Крыма и Донбасса, – которые, безусловно, будут возвращены", – заключила Тимошенко на своей странице в Facebook.

Там же она похвасталась, что в данный момент времени гостит за океаном, где уже встретилась со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Лидер "Батькивщины" поблагодарила страну-хозяйку за теплый прием и поддержку своего государства, призвала к ужесточению санкционной политики относительно России.

Кроме того, Тимошенко попросила содействия украинским ВМС и поделилась с визави, как продвигается работа ее партии.

"Прошлись по разделам "Нового курса", подготовленного нашей командой с лучшими экспертами, – "Новая конституция", "Новый экономический курс", "Новая стратегия мира и безопасности". Курт Волкер отметил четкую позицию нашей команды о необходимости продолжения интеграции Украины в НАТО и ЕС", – резюмировала политик.

Она отметила, что ее визит в США напрямую связан с выполнением Будапештского меморандума, а также переговорами "Будапешт плюс". По словам Юлии Владимировны, данный формат – "часть новой стратегии мира и безопасности" Незалежной.

Будапештский меморандум подписали Россия, Украина, США и Великобритания в 1994 году. Это соглашение гарантирует безопасность после того, как Киев вступил в Договор о нераспространении ядерного оружия.

Оксана ПОДТУРКИНА
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