Нибиру
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Сегодня, 5 декабря, Комитет Верховной рады утвердил документ о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве Незалежной с РФ.
Согласно проекту закона, конец российско-украинским отношениям наступит в следующем году в День дурака, 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
Действия соседнего государства не стали неожиданностью, поскольку дата была анонсирована на днях.
Киев серьезно взялся за военнослужащих из РФ по делу о "Керченской Цусиме"
Официально их судьба еще не решена, но место в порту им выделили соответствующее