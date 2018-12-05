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Украина разорвет все связи с Россией

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Соответствующий законопроект получил одобрение Рады

Сегодня, 5 декабря, Комитет Верховной рады утвердил документ о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве Незалежной с РФ.

Согласно проекту закона, конец российско-украинским отношениям наступит в следующем году в День дурака, 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Действия соседнего государства не стали неожиданностью, поскольку дата была анонсирована на днях. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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