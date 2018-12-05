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Германия отказала Украине в новых санкциях против России из-за Азова

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Европейцы переживают, как бы сохранить все остальные

Посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель в дипломатичной форме дал понять киевским властям, что не нужно постоянно выпрашивать у Брюсселя новые ограничительные меры в адрес России, чем ныне активно заняты в Незалежной на фоне провокации украинских кораблей 25 ноября в Керченском проливе. В Германии этот инцидент видится не столь однозначно, отметил дипломат.

"Сейчас обсуждения в ЕС в меньшей степени касаются дополнительных санкций против России в серьезных масштабах, речь идет об усилиях по защите существующих санкций. Это тот факт, который, вероятно, не выглядит справедливым для Украины, я понимаю это, но обсуждение проходит за пределами украинских границ", – цитирует УНИАН немца в среду, 5 декабря.

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По его словам, европейцы пока не могут договориться по санкциям в связи с проведением выборов глав народных республик Донбасса, которые состоялись 11 ноября. А тут еще это событие в Черном море. Судя по риторике немецкого посла, у чиновников Евросоюза уже мозги кипят от надоедливой неньки.

"Сейчас мы снова сталкиваемся с вопросом санкций, но на этот раз из-за инцидента, произошедшего в Керченском проливе. И что касается этого вопроса – пока нет консенсуса в Европейском союзе, чтобы действительно сделать дальнейший шаг с дополнительными санкциями", – подчеркнул Райхель.

По его мнению, сейчас главная задача состоит в том, чтобы не допустить обострения ситуации в Черном море. Однако дипломат заметил, что в будущем ЕС может вернуться к обсуждению темы новых санкций в отношении РФ.

Также Райхель добавил, что, вероятно, будут пролонгированы те ограничительные меры, которые введены в 2014 г. и срок которых заканчивается в конце января наступающего года.

Ранее сегодня президент Незалежной Петр Порошенко в очередной раз клянчил у Запада новые "азовские санкции", как он их назвал. Помимо этого просил нарастить силы НАТО "в Черном море и, возможно, в Азовском море". "Шоколадный король" хочет с помощью натовских кораблей привнести стабильность в регион. Он глубоко убежден, что это никак не является сигналом к войне.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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