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Лондон подбивает пока еще своих партнеров по Европейскому союзу, чтобы те "более широко" взглянули на приснопамятный "акт Магнитского". Туманный Альбион жаждет решения товарищей из ЕС о введении новых индивидуальных санкций против российских граждан. При этом в данном вопросе возможности британских властей ограничены. Об этом с трибуны Палаты общин парламента сегодня заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Мы вместе с голландцами побуждаем остальных (членов ЕС) взглянуть более широко на акт Магнитского, связанный с правами человека. Однако существует предел того, что мы можем сделать в отношении применения индивидуальных санкций до тех пор, пока мы не выйдем из Европейского союза", – цитирует ТАСС главу кабмина.
"Акт Магнитского" – детище американского финансового афериста Уильяма Браудера, принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает принятие ограничительных мер в отношении ряда должностных лиц России. Под эти санкции попали сотрудники силовых ведомств, по мнению Вашингтона и с подачи Браудера, якобы причастные к смерти в ноябре 2009-го в следственном изоляторе "Матросская Тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Москва расценила "акт Магнитского" как вмешательство во внутренние дела РФ. Российский МИД назвал документ недружественным и провокационным.
Также сегодня за новые санкции в адрес России выступил и парламент Эстонии. Там возбудились из-за провокации Киева в районе Керченского пролива 25 ноября. Таллин традиционно занял сторону украинских властей, обвиняющих в инциденте исключительно Кремль. Эстонские депутаты потребовали освободить задержанных Погранслужбой РФ моряков ВМС Украины. Соответствующий документ поддержали 79 депутатов из 101, проголосовавших против и воздержавшихся не оказалось.
"Парламент считает, что в создавшейся ситуации следует продолжить и расширить санкции против России", – говорится в заявлении.
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