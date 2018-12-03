Британка никак не может угомониться в преддверии выхода Соединенного Королевства из Евросоюза

Лондон подбивает пока еще своих партнеров по Европейскому союзу, чтобы те "более широко" взглянули на приснопамятный "акт Магнитского". Туманный Альбион жаждет решения товарищей из ЕС о введении новых индивидуальных санкций против российских граждан. При этом в данном вопросе возможности британских властей ограничены. Об этом с трибуны Палаты общин парламента сегодня заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы вместе с голландцами побуждаем остальных (членов ЕС) взглянуть более широко на акт Магнитского, связанный с правами человека. Однако существует предел того, что мы можем сделать в отношении применения индивидуальных санкций до тех пор, пока мы не выйдем из Европейского союза", – цитирует ТАСС главу кабмина.

"Акт Магнитского" – детище американского финансового афериста Уильяма Браудера, принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает принятие ограничительных мер в отношении ряда должностных лиц России. Под эти санкции попали сотрудники силовых ведомств, по мнению Вашингтона и с подачи Браудера, якобы причастные к смерти в ноябре 2009-го в следственном изоляторе "Матросская Тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Москва расценила "акт Магнитского" как вмешательство во внутренние дела РФ. Российский МИД назвал документ недружественным и провокационным.

Также сегодня за новые санкции в адрес России выступил и парламент Эстонии. Там возбудились из-за провокации Киева в районе Керченского пролива 25 ноября. Таллин традиционно занял сторону украинских властей, обвиняющих в инциденте исключительно Кремль. Эстонские депутаты потребовали освободить задержанных Погранслужбой РФ моряков ВМС Украины. Соответствующий документ поддержали 79 депутатов из 101, проголосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

"Парламент считает, что в создавшейся ситуации следует продолжить и расширить санкции против России", – говорится в заявлении.