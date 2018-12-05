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Порошенко может снять военное положение

Фото: www.globallookpress.com
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Лидер Незалежной выжидает удобный момент

Президент Украины может аннулировать решение Верховной рады от 25 ноября, когда был одобрен особый режим в стране. Однако для этого Петру Алексеевичу требуются веские основания.

Такую мысль озвучил на брифинге глава Минобороны Незалежной Степан Полторак. Он, к слову, обмолвился о неком затухании инцидента в Черном море, который случился 25 ноября.

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"На сегодня есть определенные сдвиги по Керченскому проливу. Россия частично разблокировала проход, разблокировала некоторые наши порты. Есть возможность зайти и нашим гражданским, и торговым судам, некоторые вопросы решаются", – заверил министр.

Прямую трансляцию брифинга вел телеканал "112 Украина".

Напомним, три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Ситуацией воспользовался лидер Незалежной Петр Порошенко и не без удовольствия ввел в приграничных регионах страны военное положение. Керченский конфликт сыграл ему на руку, уверен Владимир Путин. Он полагает, что его украинский коллега продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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