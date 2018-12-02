Лавров указал на подозрительные совпадения во время Керченского конфликта

Глава российского МИД заявил о неслучайности украинской провокации

На фоне случившегося в Керченском проливе адекватность западных партнеров нашей страны вызывает сомнения.

Провокация Украины и последующая отмена переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа наводит на размышления, отметил Сергей Лавров. Слишком много совпадений происходит в последнее время, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия 1".

"Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики", – цитирует его РИА Новости.

При этом Лавров усомнился в адекватности западных политиков, которые приносят в жертву геополитическим соображениям решение серьезных задач.

Ранее об обсуждении конфликта в Керченском проливе в эфире телеканала "Россия 1" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин объяснил реальную ситуацию с украинскими кораблями в наших территориальных водах немецкому канцлеру Ангеле Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону буквально на пальцах во время саммита G20.

"...президент достаточно подробно рассказывал то, что произошло. Да, он именно рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные", – отметил Ушаков.

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и направились в Керченский пролив 25 ноября. Экипажи игнорировали требования пограничников и опасно маневрировали. В итоге корабли были задержаны, а моряки Незалежной – арестованы.