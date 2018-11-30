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Украинских моряков доставили в столичное СИЗО

Военнослужащие проведут ближайшие два месяца под стражей в Москве

В "Лефортово" перевели 21 украинца, которых задержали за нарушение границы России в Черном море. Еще троих отправили в больницу "Матросской тишины".

О том, что всех арестованных до 25 января 2019 г. жителей Незалежной доставили в столицу, сообщила "Дождю" корреспондент телеканала и член ОНК Москвы Когершын Сагиева.

Ранее уполномоченный по правам человека в республике Крым Людмила Лубина рассказала, что делом, касающимся украинского командного состава, будут заниматься московские следователи.  

Три военных корабля Незалежной арестовали 25 ноября за незаконное пересечение государственной границы и отказ подчиниться требованиям российских пограничников. 

Полина ИВАНОВА
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