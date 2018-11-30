Российские корабли будут ловить по всему миру

Киев требует лишить Москву права на свободное судоходство

Украинские власти выдвинули новый ультиматум в отношении нашей страны. Они потребовали задерживать корабли и суда, которые идут под российским флагом, в отместку за инцидент в Керченском проливе.



"Если Россия незаконно задерживает наши корабли и сажает в тюрьму наших моряков, тогда нужно задерживать и российские корабли", – заявил в интервью изданию Die Welt премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, он призвал международное сообщество ограничить России право на свободное судоходство. По словам чиновника, Киев ждет жесткой реакции других стран.

Гройсман призвал страны ЕС ответить на "неприкрытое нападение России в нейтральных водах Черного моря ужесточением санкций". На его взгляд, это происшествие снова продемонстрировало, что русские – агрессоры и оккупанты. "За словами (об осуждении атаки россиян) должны следовать действия, которые являются единственным способом оказать давление на Россию", – подчеркнул Гройсман.

С подобным предложением выступила и Служба безопасности Украины. "Принимаются решения о проведении зеркальных действий в ответ на действия российского агрессора", – заявил украинским журналистам руководитель аппарата спецслужбы Игорь Гуськов (цитируется по LIGA.net).

Накануне командующий ВМСУ Игорь Воронченко попросил власти Турции закрыть для российских судов Босфорский пролив.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Корабли и их экипажи были задержаны. Российская сторона назвала случившееся провокацией. Власти Украины ввели военное положение в десяти областях и в территориальных водах в акватории Черного и Азовского морей.