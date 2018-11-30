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Терпению есть предел: Захарова отреагировала на действия Киева

Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Россия ответит на действия украинских властей, но не зеркально

Украина может остаться без российских дипломатических представительств на своей территории и даже без собственных диппредставительств в России. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что против имущества и сотрудников дипучреждений  на Украине постоянно совершаются провокации, которым не препятствуют местные власти и правоохранительные органы.  

"У меня только один вопрос: на Украине понимают, что в какой-то момент у российской общественности просто может лопнуть терпение? – отметила Захарова. – Хочу просто напомнить, что и украинские дипломатические и консульские представительства здесь (в РФ) работают… Есть предел народному терпению", – подчеркнула дипломат.

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Захарова отметила, что статус дипмиссии может меняться разными способами. "Иногда не нужен перенос, иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство МИД России в регионе. Случается и так", – приводит RT слова Захаровой.

Накануне украинские радикалы в очередной раз напали на российские диппредставительства в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. При этом в Москве считают, что украинские власти не контролируют ситуацию, а предпринимаемые ими шаги являются лишь "дикими телодвижениями", а не взвешенными решениями. Поэтому Москва не будет отвечать "зеркально", в том числе не будет ограничивать гражданам Украины въезд в РФ.

"Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах – к коллапсу", – предупредила Захарова. "Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще на Украине, – это полностью дисфункция государственного устройства", – подчеркнула представитель МИД.

Ранее Киев ввел запрет на въезд на территорию Незалежной мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет с российским гражданством.

Вера СВЕТЛОВА
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