Раскрыт хитроумный план украинского командования

Вооруженные силы Украины готовятся к массированному наступлению на непризнанные республики в восточной части страны. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



По его словам, на мариупольском направлении сосредоточились три украинские бригады, которые готовят бросок в районе Новоазовска в начале декабря. Цель украинской армии – выйти к границе с Россией.

"В настоящее время на станции Константиновка на горловском направлении нами зафиксировано прибытие16 120-мм установок 2С9 "Нона-С", десяти 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика" и десяти установок РСЗО "Град", – приводит слова Басурина РИА "Новости".

Представитель Народной милиции также добавил, что украинцы продолжают перебрасывать вооружения к линии соприкосновения. На других направлениях отмечено прибытие запрещенного вооружения, в том числе химического.

Разведка доложила, что химатака будет произведена в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ. Украинским подразделениям дано указание усилить охрану и прикрытие, а также разрешение сбивать все дроны, даже если это беспилотник миссии ОБСЕ, передает "Политэксперт".

Момент для атаки выбран оптимальный. Пока внимание всего мира направлено в сторону саммита G20 в Аргентине, Киев исподтишка пойдет в наступление.

Своеобразную поддержку украинским войскам окажет прибывшая в Донбасс делегация представителей США. Официальная цель визита – "контроль деятельности ВСУ и МВД, а также информирование государств – членов ОБСЕ о ситуации в зоне боевых действий и оказание международной поддержки Вооруженным силам Украины для поиска путей урегулирования кризисной ситуации". Об этом сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Однако больше похоже, что иностранные специалисты будут консультировать украинских военных во время наступления. Иначе чем объяснить прибытие делегации на пятый год ведения боевых действий в Донбассе, в тот самый момент, когда в десяти регионах страны введено военное положение в результате инцидента в Керченском проливе.