Ни одной третьей стране еще не удавалось рассчитывать на такие деньги

В последний день ноября Еврокомиссия пожаловала Украине €500 миллионов. Деньги выделены по новой программе, уточнили в пресс-службе ЕК.

Таким образом, общая сумма макрофинансовой помощи, которая достанется Киеву и уже получена им с 2014 г., доросла до €3,3 миллиарда. Ранее ни одна третья страна не пользовалась такой материальной поддержкой Европейской комиссии.

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Ответ президента Незалежной не заставил долго ждать. Он тут же рассыпался в благодарностях, незамедлительно опубликовав пост в Facebook.