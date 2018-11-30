Украинцы поразили иностранных журналистов

За военное положение жители Незалежной клянут не Россию, а своего президента

Украинский Мариуполь уже 4 года живет в напряжении: киевские власти постоянно пугают угрозой российского вторжения, промышленность в упадке, работы нет. Однако, когда жителям дают возможность высказаться, они ругают не Москву, а собственного президента. Это с удивлением констатировал корреспондент CNN.

Съемочная группа американского телеканала попыталась выяснить, как живется мариупольцам в буквально предвоенных условиях. Но местные женщины, работающие в порту, четко дали понять, кто для них враг.

"У меня есть много знакомых русских, с которыми мы прекрасно общаемся, которые переживают за нас точно так же, как мы за них", – прокомментировала одна введение военного положения в регионе из-за так называемой "российской агрессии".

"У меня есть родственники в России. Мы русские. Я не пойму этого конфликта", – отметила другая.

"Я не понимаю, почему Трамп поддерживает Порошенко", – заявила третья.

"Нам надо другого, нормального президента!" – подчеркнула четвертая.

При этом имя Путина вызвало у женщин добрую улыбку, отметил корреспондент CNN, повторив, что все это – очень странно.