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Киев приготовил испытание для россиян

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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На Украину не могут попасть ни мужчины, ни женщины

Незалежная закрыла границы. Официально – для россиян от 16 до 60 лет. Однако по факту въезд запрещен и женщинам. При этом всем гостям Украины пограничники устраивают допрос с пристрастием, предупредил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Во время пересечения границы иностранцами, в частности, гражданами РФ, пограничники проводят усиленное интервьюирование", – заявил он в эфире телеканала "112 Украина", уточнив, что разрешение на въезд выдается индивидуально.

Между тем о критериях пропуска Демченко не сказал ни слова. Естественно, ничего о них не слышали и сами иностранцы. Свидетели происходящего утверждают, что на границе по неизвестным причинам разворачивают целые семьи. 

"Мне отказали. Сослались на недостаточное финансовое обеспечение. У меня с собой наличных не было, как и выписки из банка – раньше ее никогда не спрашивал. Я им показал банковское приложение на телефоне – 60 тысяч рублей на одной карте, 10 тысяч на другой, еще 250 тысяч – лимит по кредитке. Но они сказали, что решение уже принято. И сейчас всем отказывают под разными предлогами", – рассказал корреспонденту "Медузы" россиянин Михаил Шишкин.

Еще один соотечественник Родион Попков, три года проживающий в Грузии, впервые в Незалежной столкнулся с дополнительными процедурами. 

"Мы ждали часа три-четыре. Сначала было просто распоряжение – не пускать, но не было, видимо, формы отказа. А потом, наверное, она пришла – и всем [россиянам] отказали. Мальчикам, девочкам – неважно", – резюмировал мужчина. 

Он сообщил, что на днях в Киеве чемпионат мира по командной психологической игре "Мафия". В аэропорту скопились участники из 10 стран мира. Не пропускают не только россиян. Попков получил отказ якобы из-за невнятной причины визита. 

"Меня отправляют тем же рейсом назад в Грузию – но вылетает он только через 12 часов. Паспорта у нас отобрали – сказали, что отдадут бортпроводникам, и получим мы их только в самолете", – возмутился он.

С украинским беспределом столкнулась и Ольга Ханикова из Израиля. У нее есть российский загранпаспорт с израильским видом на жительство. "Я тут сижу три с половиной часа уже, паспорт забрали на границе. Очередь на собеседование была большой, но сейчас людей уже гораздо меньше, а по мне никакого решения нет. Пока не пропускают всех, у кого российский паспорт, – здесь много женщин, есть и с детьми", – пожаловалась гостья Незалежной.

Напомним, сегодня, 30 ноября, Украина закрылась от российских мужчин под предлогом военного положения. Однако проблемы с визитами в соседнюю страну у наших граждан начались с тех пор, как данный режим был объявлен, то есть с 26 ноября. С того времени от ворот поворот получили порядка ста человек. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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