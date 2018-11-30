Глава Незалежной запутался в количестве неблагоприятных посланий в Москву

Президент Украины Петр Порошенко продолжает раздувать историю с провалом своей спецоперации в Черном море, раздавая направо и налево интервью западным СМИ. Чтобы обелить действия кораблей украинских ВМС 25 ноября, лидер Незалежной обвинил Россию в том, что это якобы она устроила провокацию в Керченском проливе, чтобы оказать влияние на будущие выборы в соседней стране.

"У меня две плохие новости для господина (Владимира) Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", – заявил пан Порошенко в интервью Sky News, которое полностью еще не опубликовано. Однако часть его, вероятно, с точки зрения шоколадного короля, главная, аккурат в день начала саммита G20 выложена на сайте украинца.

Он заметил, что уверен и доверяет гражданам страны.

Со второй "плохой" новостью как-то Петр Алексеевич не справился. Впрочем, логику его может понять, возможно, лишь украинский народ или это какой-то странный перевод.

"Вторая: если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выиграет только один человек. Знаете кто это? Это господин Путин", – подчеркнул пан Порошенко.

Ну, тут что-то одно: или не вводи военное положение, или отмени его, а если для Путина плохо, что отменятся выборы, то что плохого, если они состоятся и на них провалится именно действующий президент? Где, что и кому плохо? Петр Алексеевич, пора бодрствовать.

В свою очередь, как напоминает "Свободная пресса", российский лидер, комментируя инцидент в Керченском проливе, назвал случившееся провокацией, организованной Киевом "в преддверии президентских выборов на Украине". По мнению Путина, такие действия киевских властей связаны с низким рейтингом Порошенко и необходимостью "что-то делать, чтобы ситуацию обострить".

С этим согласен и бывший депутат Верховной рады трех созывов Спиридон Килинкаров. В комментарии НСН он объяснил слова президента Незалежной об угрозе войны с Россией и необходимости введения ВП в регионах страны, прилегающих к госгранице с РФ, желанием украинского лидера выиграть время перед выборами, которые должны пройти 31 марта 2019 года.

