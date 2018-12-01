Украинский министр избил защищавшего Россию депутата

Он поплатился за слова о провокациях Киева в сторону Москвы

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак не сдержал эмоций и подрался с депутатом Верховной рады Евгением Мураевым.

Конфликт разразился из-за инцидента в Керченском проливе. Мураев в прямом эфире заявил, что Москва не была заинтересована в провокации в Азовском море. Он отметил, что из-за этого сорвались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на G20.

Грымчак начал перебивать депутата и оскорблять его. После словесной перепалки он подошел к Мураеву и попытался ударить его ногой, однако попал в стойку. Затем заместитель министра ушел и сел на диван.

Напомним, что 25 ноября три украинских судна нарушили границу России и направились к Керченскому проливу. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го.