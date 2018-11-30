Вся мировая общественность ждет, чем же Россия ответит США

Президент РФ Владимир Путин прибыл в пятницу, 30 ноября, в Буэнос-Айрес, где примет участие в саммите "двадцатки", проведет целый ряд отдельных двусторонних встреч, в том числе с президентом Аргентины Маурисио Макри. Также российский лидер проведет переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.





17:20. Путин на БРИКС призвал сохранить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), который позволит предотвратить новый виток напряженности вокруг ядерной программы Ирана. Напомним, Трамп объявил 8 мая о выходе из СВПД Вашингтона, с чем категорически не согласились все остальные участники соглашения.



17:01. Тема отказа Трампа встречаться с Путиным витает в Аргентине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы государств встретятся "на ногах". "Все участники будут пересекаться", – добавил он. Высказался и министр иностранных дел Сергей Лавров: "Насильно мил не будешь". По его словам, Трамп подвержен давлению таких "русофобов", как Украина и еще ряд стран. Он отметил, каким именно образом до Москвы дошла информация от отмене встречи такого уровня – через Twitter.



16:57. На встрече лидеров стран БРИКС российский лидер говорил о порочной практике односторонних санкций и недобросовестной конкуренции, что "оказывает крайне негативный эффект на атмосферу сотрудничества на международной арене, приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики".



16:00. Президентский лимузин "Аурус" был доставлен в Буэнос-Айрес заранее, и он уже ожидал Путина у трапа самолета. Из аэропорта он сразу отправился на встречу с коллегами из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Президент России Владимир Путин прилетел в Буэнос-Айрес на саммит "Большой двадцатки". pic.twitter.com/6EEMko4PCD — Спартак Сокотов (@sokotovspartak) 30 ноября 2018 г.

15:30. Одним из самых последних в аргентинскую столицу на саммит G20 сегодня прибыл именно президент РФ. Где-то в Европе застряла фрау Меркель, у которой сломался самолет. В итоге она на день припозднится. Однако, как сообщает ТАСС, " переговоры с российским президентом, как и планировалось, должны состояться завтра утром", т.е. 1 ноября. Тут все по плану, в отличие от "семи пятниц на неделю" у главы Белого дома Дональда Трампа, прочирикавшего в Сети, что из-за инцидента в Керченском проливе ему не хочется встречаться с Путиным, напоминает URA.RU. Ну, и не очень то хотелось. И так график забит до отказа.





