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Трамп собирался подарить Путину жилье

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Вокруг американского президента разворачивается новый скандал

Компания Дональда Трампа планировала подарить Владимиру Путину пентхаус за 50 млн долларов в небоскребе Trump Tower в Москве.

Об этом сообщил портал BuzzFeed News со ссылкой на 4 неназванных источника. По информации портала, Майкл Коэн, бывший в то время адвокатом Трампа, обсуждал этот проект с представителями пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Как отмечает портал, переговоры о строительстве в столице "враждебного государства" 100-метрового небоскреба вновь ставят в центр внимания вопрос о якобы имеющихся связях Трампа с Кремлем. при этом отмечается, что в итоге решение о строительстве Trump Tower так и не было принято, да и вообще неизвестно, был ли Дональд Трамп в курсе того, что российскому президенту собираются подарить роскошные апартаменты в новом здании. 

По информации источника, Коэн и его бизнес-партнер Феликс Сатер вели переговоры о строительстве небоскреба в Москве даже летом 2016 г., хотя официально было объявлено, что вся работа над проектом была свернута в январе 2016 г. – до того, как Трамп официально стал кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Сатер отметил, что, если бы Путин принял в подарок пентхаус, все российские олигархи выстроились бы в очередь, чтобы купить квартиру в том же доме, что и российский президент. Информацию о предполагаемом презенте подтвердили и другие источники, сообщает URA.RU.


Валентина МАЙОРОВА
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