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"Большая семерка" приняла заявление по керченскому конфликту

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
G7 призывает к самообладанию

Заявление по морскому ЧП, произошедшему в Керченском проливе 25 ноября, принято "большой семеркой". Объединение призывает к сдержанности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Канады.

Главы МИД государств G7 в заявлении также потребовали освободить украинских моряков и вернуть Незалежной корабли.

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Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Ситуацией воспользовался лидер Незалежной Петр Порошенко и ввел в приграничных регионах страны военное положение. 

Керченский конфликт сыграл ему на руку, уверен Владимир Путин. Он полагает, что его украинский коллега продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки.

Оксана ПОДТУРКИНА
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