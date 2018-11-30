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Заявление по морскому ЧП, произошедшему в Керченском проливе 25 ноября, принято "большой семеркой". Объединение призывает к сдержанности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Канады.
Главы МИД государств G7 в заявлении также потребовали освободить украинских моряков и вернуть Незалежной корабли.
Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Ситуацией воспользовался лидер Незалежной Петр Порошенко и ввел в приграничных регионах страны военное положение.
Керченский конфликт сыграл ему на руку, уверен Владимир Путин. Он полагает, что его украинский коллега продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки.
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