Вашингтону пришлась по душе "хорошая идея" наказания Москвы за инцидент в Керченском проливе

Соединенные Штаты предлагают западным странам рассмотреть возможность блокировки российских кораблей при выходе из Азовского моря. Таким образом Москва получит ответ на якобы агрессию РФ против Украины в ходе киевской провокации 25 ноября, когда украинские военные корабли вторглись в пределы госграницы России в Керченском проливе.

О предложении американцев заявил зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он сообщил, что между главами МИД стран-участниц НАТО пройдут дискуссии о новых санкциях в отношении России и безопасности в Черном море.

"Могу сослаться на немецких политиков, западные страны должны оговорить возможность блокировки российских кораблей в других морях. Это хорошая идея", – цитирует американца "Громадське".

По его словам, существует механизм, который позволит добавить в санкционный список лиц, имеющих отношение к обстрелу украинского корабля в Керченском проливе.

Что касается заявлений немецких политиков, вероятно Кент имел в виду инициативу соратницы канцлера ФРГ Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является членом президиума правящей партии Германии. По ее мнению, из-за инцидента с украинскими моряками Вашингтон и Брюссель должны изучить возможность запрета российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты США и стран Евросоюза.

Также сегодня представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко призвала ОБСЕ начать мониторинг Азовской акватории и прилегающих территорий. Ну, и подчеркнула, что Украина требует немедленного освобождения 24 задержанных Погранслужбой РФ в Керченском проливе моряков ВМС Незалежной.

При этом накануне в европейской внешнеполитической службе объяснили, что мандат СММ ОБСЕ не распространяется на Азовское море, пишет РИА "Новости". Для таких действий потребовалось бы отдельное решение, которое получить будет весьма трудно.