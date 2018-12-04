Польша защитит Америку от русских

Непобедимая империя мужественно спряталась за буферным государством

Власти США отвели полякам особую роль в глобальном противостоянии против "угрозы с Востока". Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер назвала страну противороссийским бастионом.



"Польша является своего рода бастионом в этом регионе, защищающим от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит, Польша должна оставаться фундаментом стабильности региона", – заявила дипломат в интервью газете Rzeczpospolita.

Таким образом, Польша занимает важное место в глобальной стратегии главы Белого дома Дональда Трампа. Она играет ключевую роль в обеспечении безопасности Соединенных Штатов.

"Мы должны опасаться экспансивных, агрессивных государств, в чем мы и могли убедиться в течение последних дней. Польша имеет фундаментальное стратегическое значение для безопасности этого региона. А ввиду того, что мы в НАТО, сильная Польша – это также более безопасные Соединенные Штаты", – заявила глава дипмиссии.

Но для полноценной защиты великой и непобедимой Америки нужна помощь и других восточноевропейских стран, отметила Мосбахер. Без них Вашингтон не справится. В частности, американцы заинтересованы в развитии проекта "Троеморье", куда входят страны Европы, имеющие выход к Адриатическому, Черному и Балтийскому морям. По мнению дипломата, чем сильнее будут члены этого объединения, тем меньше у России шансов поработить Старый Свет. А значит, и Соединенные Штаты могут спать спокойно.

Судя по действиям и заявлениям польских властей в адрес России, Варшава старательно исполняет роль, которую ей отвели США. После провокации украинских ВМС в Керченском проливе польские политики громче всех закричали о необходимости немедленного ужесточения санкций против РФ.

"Мы решительно осуждаем акт агрессии России в акватории Азовского моря. Это первый раз, когда агрессия прошла так открыто со стороны российских подразделений без утайки за спинами так называемых "зеленых человечков" или сепаратистов. Россия должна понять, что агрессивная политика несет последствия, а не только заявления международного сообщества. Польша считает, что необходимо дать решительный, сильную и однозначную реакцию путем усиления санкций", – заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и попытались прорваться в Азовское море. На предупреждения российских пограничников суда не реагировали. В результате нарушители были задержаны, три украинских военных получили легкие ранения. По решению суда экипажи всех трех кораблей были посажены под арест на два месяца. Москва сочла действия украинских моряков провокацией, Киев во всем обвинил Россию и ввел в десяти украинских регионах военное положение.