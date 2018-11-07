Поляки отрабатывают удар по России

Маневры затронут Прибалтику

В Польше начались крупнейшие военные учения "Анаконда", на которых один из главных потенциальных противников России вместе с другими странами НАТО отработают отпор натиска русских.

Цель маневров – проверить возможности взаимодействия ключевых органов командования Вооруженных сил Польши с союзниками. Фактически это означает, что польские военные отработают совместный с другими странами альянса удар по российским подразделениям.

Всего, по данным Министерства национальной обороны Польши, которые передает ТАСС, в учениях примут участие 12,5 тысяч человек. Ожидаются масштабные маневры в акватории Балтийского моря, только в странах Прибалтики будет задействовано порядка 5 тысяч солдат.

Ранее польские власти официально попросили Трампа создать на территории Польши американскую военную базу и даже предложили заплатить за это $2 миллиарда. В Пентагоне пока думают.