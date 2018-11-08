Европейцы готовят супертанк

Машина должна составить конкуренцию российской "Армате"

Германия и Франция намерены создать абсолютно новый танк следующего поколения, который придет на смену "Леопардам" и "Леклеркам".

Как пишет немецкая газета Die Welt, машина будет готова к 2035 году, а уже к 2050-му заказы на танк составят более 100 млрд евро. Об этом заявил глава концерна "Краусс-Маффай Вегманн", где выпускают "Леопарды", Франк Хаун.

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В настоящее в Европе находится порядка 8 тысяч танков, средний возраст которых составляет 40 лет. Печально обстоят дела с танками у Германии, в 40-х годах прошлого года, завоевавшей ими практически всю Европу. Как сообщают немецкие СМИ, только небольшая часть "Леопардов" готова немедленно вступить в бой, остальные пылятся без запчастей и необходимых приборов.

"Леклерков" у Франции порядка 400, и это не так много. Как полагают авторы Die Welt, в скором времени европейцам понадобится не менее 5 тысяч танков, а учитывая, что к 2035 году "Армата" будет основным российским танком, Старому свету определенно понадобится еще лучший танк.

Пока подробных данных о машине нет, известно лишь, что цена танка составит 10 млн евро. Почти в три раза больше, чем стоит "Армата", если брать в расчет названную ранее цифру в 250 млн рублей.

Танк будет оснащен "Основной наземной боевой системой" (Main Ground Combat System, MGCS), а наряду с пушкой будет иметь другие эффективные системы. Возможно, танк вооружат противотанковыми управляемыми ракетами, и он станет подобием российского "Терминатора". Среди более смелых предположений – лазерное оружие и электромагнитная пушка.



Впрочем, большинство военных экспертов уверены, что танк сохранит привычный облик, но будет буквально напичкан электроникой и оборудован самыми продвинутыми средствами активной защиты.

Также известно, что "европеец" будет тесно взаимодействовать с беспилотниками, что уже отрабатывается на современных машинах, в том числе на БМП.



