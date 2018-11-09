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У границ России разлетались шпионы

Фото: archive.defense.gov
Самолеты следят за Калининградом и Крымом

За неделю разведку у границ РФ провели 16 самолетов и беспилотников неназванных государств. Газета Минобороны "Красная звезда" традиционно не сообщает о принадлежности летательных аппаратов к каким-либо странам, но со 100%-й уверенностью можно говорить, что они входят в НАТО.

Дежурные силы ПВО четыре раза поднимали истребители, чтобы не допустить пересечения границ России. Где шпионили самолеты и беспилотники, не сообщается, однако, согласно данным со спутников, обычно американские БПЛА RQ-4 и "Боинги" RC-135 летают вблизи Калининградской области и Крымского полуострова, где Россия достаточно существенно укрепила свои форпосты.

Александр ИЛЬИН
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