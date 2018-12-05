Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Изоляция от России нанесет непоправимый ущерб Украине

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Путин победит": Порошенко трясется перед выборами на Украине
Киев находится в сильной зависимости от Москвы

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман утверждает, что Украине грозит катастрофа в случае ухода российского бизнеса из страны.

Она подчеркнула, что на российских предприятиях в Незалежной работают местные люди, а не "агенты Кремля", как утверждает Порошенко.

"Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов – каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам", – сказала Герман в эфире телеканала "112" Украина.

По ее мнению, Киеву нужно изменить свою политику и обратить внимание на своих граждан, которые живут на последние копейки, передает РИА ФАН.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украина открыла охоту на российских моряков

Киев серьезно взялся за военнослужащих из РФ по делу о "Керченской Цусиме"

Лондон напуган "черным сценарием"

Британский фунт катится в пропасть, за ним потянется и вся экономика Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей