Изоляция от России нанесет непоправимый ущерб Украине

Киев находится в сильной зависимости от Москвы

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман утверждает, что Украине грозит катастрофа в случае ухода российского бизнеса из страны.

Она подчеркнула, что на российских предприятиях в Незалежной работают местные люди, а не "агенты Кремля", как утверждает Порошенко.

"Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов – каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам", – сказала Герман в эфире телеканала "112" Украина.

По ее мнению, Киеву нужно изменить свою политику и обратить внимание на своих граждан, которые живут на последние копейки, передает РИА ФАН.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры".