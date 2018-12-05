"Путин победит": Порошенко трясется перед выборами на Украине

Президент Незалежной пытается любыми способами задержаться на посту

Петр Порошенко боится, что день, когда украинцы определят, кто дальше будет руководить страной, наступит позже, чем планировалось. Лидер Украины считает, что это настоящая проблема, от которой выиграет лишь один человек – Владимир Путин. Победить главе России в этой ситуации Порошенко не даст.

О своем намерении добиться того, чтобы Путин потерпел поражение, действующий президент Украины рассказал в интервью агентству Bloomberg. Он также отметил, что военное положение в стране, из-за которого и могли бы перенести выборы, не привело к тому, что конституционные права украинцев были ущемлены.

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По словам Порошенко, сложившаяся ситуация необходима для увеличения обороноспособности армии.

Глава Незалежной ввел в 10 областях государства военное положение 26 ноября после инцидента в Керченском проливе. Тогда три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, а моряки были задержаны до 25 января 2019-го.

Сначала Порошенко хотел, чтобы военное положение длилось 60 дней, но потом сократил этот срок в два раза, чтобы президентские выборы не сорвались. Они должны пройти 31 марта 2019 года. Официальная гонка кандидатов стартует в конце декабря. Правда, пока Порошенко не заявил о желании баллотироваться.