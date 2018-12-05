Порошенко нападет на Донбасс ради сохранения власти

Киев готовит массированную атаку на непризнанные республики

Президент Украины пошел ва-банк в канун старта предвыборной кампании. Он стягивает войска на восток страны, чтобы пойти в наступление на Донецкую и Луганскую народные республики. Это позволит ему заработать политические очки среди националистического электората, продлить режим военного положения и отсрочить официальный старт президентской гонки.



О переброске в Донбасс существенных наступательных компонентов и о подготовке Вооруженных сил Украины к силовым акциям сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"К сожалению, в последние дни все чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям ВСУ в Донбассе. В шумовой информационной завесе, когда киевский режим пытается переключить внимание мирового сообщества на собственную же провокацию в районе Керченского пролива, которую выдают за некие агрессивные действия России, в регион перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые затем рассредоточиваются вдоль всей линии соприкосновения", – приводит слова дипломата РИА "Новости".

По словам Захаровой, на линии соприкосновения были замечены "лица из иностранных частных военных компаний, которые вели обучение сотрудников украинских спецподразделений с прицелом на осуществление наступательных операций" (цитируется по RT). Таким образом, все говорит о том, что Киев готовится к войне.

Введя в стране военное положение после совершенной украинскими же военными моряками провокации в Керченском проливе, Петр Порошенко пытается убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, теперь ничто не мешает ему активно воевать со своими согражданами (раньше противостояние маскировалось под термином "антитеррористическая операция"). Захарова убеждена, что военное положение на Украине – это "камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерения организовать в Донбассе очередную провокацию".

Во-вторых, это позволяет ему добиться политических целей. "Победоносная война" в Донбассе – последний шанс Порошенко, чей рейтинг составляет всего 10%, переизбраться на еще один президентский срок. Если на востоке Украины произойдет обострение ситуации, глава государства продлит военное положение, срок которого истекает 26 декабря, чтобы выиграть время.

Режим военного положения в десяти областях Украины был введен после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля, которые нарушили государственную границу и попытались прорваться в Азовское море под Крымским мостом. Суда и экипаж арестованы.