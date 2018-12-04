В Донбассе обнаружили диверсантов из НАТО

Снайперы альянса разгуливают по подконтрольным Киеву землям

Подозрительные формирования попались на глаза народной милиции в Луганской области. Замеченные солдаты облачены в форму НАТО, при себе имеют британские снайперские винтовки.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зону ответственности 72 бригады в населенный пункт Светлодарское прибыло подразделение в количестве 28 человек, экипированных в форму образца НАТО, имеющих на вооружении снайперские винтовки RPA "Rangemaster" производства Великобритании", – пояснил спикер ЛНР.

Он добавил, что только за последние сутки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) семь раз открывали огонь по неподконтрольной территории республики. При обстреле противник использовал минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Во время обстрелов применялись 122-миллиметровые артиллерийские орудия, 120– и 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 90 различных боеприпасов, из которых 18 калибром 122 миллиметра", – говорится в отчете.

Сейчас уточняются разрушения и жертвы нападения, пишет телеканал "360". Между тем неприятель наращивает группировку у линии соприкосновения.

Напомним, на прошлой неделе в ряде регионов Украины был введен военный режим, который продлится 30 дней. Поводом для действий Порошенко послужил керченский конфликт.