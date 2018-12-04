Кандидат в президенты Украины будет просить помощи у могущественных покровителей

Одна из главных претенденток на пост главы государства решила использовать время, оставшееся до официального старта избирательной кампании, для заграничных поездок. В Соединенных Штатах Юлия Тимошенко, по ее собственным словам, будет встречаться с "влиятельными людьми".



"С сегодняшнего дня несколько дней нахожусь в США. Запланирован ряд важных разговоров и встреч с влиятельными людьми в Соединенных Штатах. Главная цель поездки – поиск новых путей безопасности Украины", – написала лидер партии "Батькивщина" ("Отечество") на своей страничке в Facebook.

Политик прямым текстом заявила о том, что без помощи из-за океана Украина и шагу ступить не может. Ее стране "чрезвычайно важно иметь надежных стратегических союзников". При этом Тимошенко ни на секунду не сомневается в том, что именно она станет следующим президентом Украины. "Нерационально будет новоизбранному президенту тратить драгоценное рабочее время для "наведения мостов" и установления контактов, если это можно сделать уже сейчас", – написала она.

Кандидат в президенты отметила, что намерена поднять вопрос возобновления международных гарантий для Украины в формате "Будапешт плюс". Этот формат, по ее словам, не исчерпал себя, даже несмотря на то, что он "не защитил нас от российской агрессии".

"И если гаранты "забыли" про будапештские гарантии Украине, то завтра они так же могут "забыть" и любые другие новые. Этого нельзя допускать. Мы должны создать прецедент результативности давления на "гарантов" вплоть до возобновления данных нам обязательств", – подчеркнула Тимошенко.

Свой пламенный пост она завершила заявлением, которое окончательно проливает свет на тот путь, которым будет двигаться Незалежная в случае избрания на пост президента Тимошенко: "Нам необходима реальная помощь, в том числе и военная (НАТО), а не только бесконечные и абстрактные сочувствия и "озабоченность".

Будапештский формат, о котором написала Тимошенко, представляет собой обещанные Украине гарантии безопасности в обмен на отказ страны от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия. Будапештский меморандум был подписан в 1994 г. представителями Украины, России, Великобритании и США.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Официальный старт предвыборной кампании намечен на 31 декабря 2018 года. В случае если Киев продлит режим военного положения, введенные в десяти регионах Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе, начало предвыборной кампании и дата голосования могут быть отложены на более поздний срок.

Согласно последним данным социологических опросов, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко является фаворитом гонки, сообщает РИА "Новости". За нее готовы проголосовать 17% украинцев, тогда как за действующего главу государства – всего 10%.