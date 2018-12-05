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Путин объяснил отказ общаться с Порошенко

Владимир Путин и Петр Порошенко. Фото: Утро.ру
Президент России не хочет помогать украинскому коллеге

Владимир Путин не реагирует на попытки Петра Порошенко поговорить с ним по телефону, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании. При этом глава России отметил, что не уклоняется от общения с лидером Незалежной.

Об этом Путин рассказал на встрече с журналистами, передает агентство РИА "Новости".  

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Путин сообщил, что Порошенко умело организует кризисные ситуации, намекая на инцидент в Керченском проливе, а потом перекладывает ответственность за провокацию на Россию. После чего президент Украины показывает своим соотечественникам, что в состоянии успешно решать проблемы. Путин считает, что провокацию в Керченском проливе спланировали из-за низкого рейтинга главы Незалежной в преддверии выборов. 

Три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море 25 ноября. Погранслужба ФСБ задержала их и арестовала моряков, которых российский суд отправил в СИЗО на два месяца.

После инцидента Порошенко ввел в Незалежной военное положение, которое ограничивает жителей страны в конституционных правах, в том числе в возможности участвовать в выборах.

Глава Украины сетовал журналистам на то, что лидер России отказывается с ним обсуждать этот острый вопрос. Порошенко заявил, что Путин не отвечает на его телефонные звонки. 

Полина ИВАНОВА
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