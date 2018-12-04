Главу Незалежной снабжают недостоверной информацией или он сознательно вводит нацию в заблуждение

Накануне президент Украины Петр Порошенко в эфире ICTV заявил, что большинство украинских моряков, которые нарушили на трех кораблях 25 ноября госграницу РФ, якобы отказались признать юрисдикцию нашего суда во время заседания в Симферополе. Однако эти слова опровергают участники судебных слушаний, доказывая лживость утверждений главы Незалежной.

"Россияне смогли представить только трех украинских моряков, которые говорили про нарушение государственной границы. Остальные украинские моряки отказались признавать этот суд. Заняли твердую проукраинскую позицию, что еще раз свидетельствует – это настоящие герои, которые спасли страну от возможной агрессии", – утверждает пан Порошенко.

Он отметил, что моряки заслуживают всяческой поддержки украинского народа.

Однако, как пишет РИА "Новости", чьи журналисты находились в судебном зале, среди 10 военнослужащих ВМС Украины никто не делал заявлений о непризнании суда РФ.

Задержанный сотрудник СБУ Андрей Драч сказал, что "не имел умысла нарушать законы Российской Федерации по пересечению границы" и "узнал об этом, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром".

От переводчика с мовы отказался Юрий Будзыло и на все вопросы судьи отвечал по-русски. По его словам, претензий к российской стороне по содержанию у него нет.

Моряк Владимир Терещенко заявил, что меру пресечения оставляет на усмотрение судьи.

Офицер ВСУ Сергей Попов сообщил, что в Крыму у него проживают друзья и родственники, сам он учился в Академии военно-морских сил в Севастополе с 2008 по 2013 год. Украинец сказал, что он не собирается скрываться от следствия.

Роман Мокряк, тот самый, который отказался участвовать в записи видео ФСБ и год назад хваставшийся тактикой "волчьей стаи" подводников Третьего рейха, в зале суда заявил, что является командиром артиллерийского бронекатера "Бердянск" и назвал свое звание.

Мичман Андрей Шевченко также ответил на вопросы судьи и попросил отпустить его под залог.

Капитан третьего ранга Владимир Лисовой с рейсового буксира "Яны Капу" заявил, что не нарушал правил судоходства в Керченском проливе.

Командир еще одного бронекатера-нарушителя "Никополь" Богдан Небылица тоже отвечал на вопросы и каких-либо заявлений о непризнании российского суда не делал.

Капитан второго ранга, командир дивизиона Денис Гриценко на суде лишь сообщил свои данные.

Матрос с буксира Юрий Безъязычный уведомил, что "не собирается никуда бежать".

Главный крымский омбудсмен Людмила Лубина, которая чуть ли не каждый день с 27 ноября контактировала с задержанными украинцами, назвала слова пана Порошенко "ерундой" и "инсинуациями".

"Это недостоверная информация. Первый раз слышу, чтобы кто-то демарши устраивал по нашему суду. Не было такого. Из 24 моряков я была на 12 судах. Только один единственный заявил, что он не понимает русский язык и ему необходим переводчик. Так судья ему все перевел, как положено, и все", – подчеркнула она.

В понедельник, 4 декабря, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и представители ОНК посетили всех моряков в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросской Тишине", куда их доставили из Крыма. Она рассказала, что им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, граждане Украины содержатся в нормальных условиях, жалоб на содержание или процессуальные нарушения не подавали.

