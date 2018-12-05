"Шалость" Порошенко увеличила риски для бизнеса

Морской инцидент полуторанедельной давности вкупе с введенным в ряде регионов Незалежной режимом распугали судовладельцев. Они сторонятся пристани в Бердянске, пожаловался исполнительный директор фирмы по погрузочно-разгрузочным работам Денис Русин.

"Судовладельцы не хотят идти в Бердянск. Покупатели отказываются гадать насчет прохода. Для нас это худшая за последние годы неделя. Клиенты перестали рассматривать возможность контрактов на январские поставки, уже не говоря о феврале или весне", – цитирует руководителя стивидорной компании Reuters.

Информацию о возросших для бизнеса рисках подтвердил также управляющий флотом турецкой Bayraktar shipping group Эрдем Секретер. По его словам, компания с удовольствием миновала бы акваторию Азова, сохранив при этом деньги.

"Для судовладельцев становится более дорогим заход в Азовское море, на украинскую сторону, конечно. Мы сейчас платим из нашего кармана", – отметил Секретер.

Здешние порты – единственные на Украине для транспортировки зерна по морю. Другого выхода нет. А отправлять фуры с фуражом в Одессу весьма затратно.

Однако накануне в минсельхозе Незалежной заявили о возобновлении поставок с пристаней на Азовском море. Более того, многим судам, следовавшим из Мариуполя, по версии ведомства, удалось проплыть Керченский пролив. В то же время, как пишет Reuters, Island Bay застрял в порту на 12 дней.

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября за незаконное пересечение границы. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Лидер Незалежной Петр Порошенко ввел в приграничных регионах страны военное положение. По мнению президента РФ Владимира Путина, его украинский коллега продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки.