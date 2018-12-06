Киев вдвое увеличил свои морские владения

Украина прихватила солидный кусок нейтральной акватории Черного моря

Контролируемая территория Незалежной на море увеличилась с 12 до 24 морских миль, а украинским кораблям разрешили стрелять без предупреждения. Соответствующий закон приняли депутаты Верховной рады.



Закон о расширении контролируемой территории до 44,4 км "создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины", отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчеркнули, что "прилежащая зона не является ни зоной суверенитета, ни зоной юрисдикции". Однако все равно Киев фактически становится в этом пространстве полновластным хозяином. Украинские власти наделили себя правом "осуществлять ограниченный контроль для предотвращения нарушений или для наказания за нарушение определенных правил (таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных)", а также искать затонувшие сокровища, отмечает ТАСС.

Пограничники ранее жаловались на то, что они скованы по рукам и ногам во время несения службы на море. В частности, им запрещалось свободно применять оружие при охране прибрежной зоны и государственной границы. Теперь же им разрешили открывать огонь когда вздумается.

"31-я правка уточняет закон о Госпогранслужбе, где даются полномочия пограничникам осуществлять действия в прибрежной зоне для сдерживания агрессии против их военнослужащих", – пояснил, представляя законопроект, руководитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Согласно положениям закона, оружие может применяться без предупреждения для прекращения "вооруженных провокаций", а также для отражения нападения на корабли Госпогранслужбы или другие суда Украины. Если иностранное судно-нарушитель попытается скрыться, пограничники получат право преследовать его "по горячим следам" для привлечения экипажа к ответственности. Преследование прекращается, только когда судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого ходит, или другой страны.

Принятый закон также расширил пограничникам полномочия для досмотра рыболовных судов в прилежащей зоне, а также контроля за плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей.

В первом чтении данный документ Рада приняла еще в начале ноября. Москва отреагировала на это жестким предупреждением о том, что Украина не сможет применить нормы данного закона к акватории Керченского пролива и Азовского моря.