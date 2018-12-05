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Украинские морпехи испытывают новые боевые катера в Черном море

Фото: www.globallookpress.com
Киев торопится запустить "Кентавров" вместо сдавшихся "Бердянска" и "Никополя"

У берегов Одессы начались испытания новых десантных катеров проекта "Кентавр" с морскими пехотинцами на борту. Лишившиеся из-за собственной провокации в Керченском проливе двух артиллерийских бронекатеров (и еще одного рейдового буксира), ВМС Украины торопятся поставить на службу свеженькие корабли.

"Морские пехотинцы из состава 36-й бригады морской пехоты начали испытания десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр", которые недавно прибыли в Одессу", – сообщило издание "Украинский военный портал".

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На вооружении судна две установки залпового огня (80 мм), имеются два модуля из пулеметов калибра 12,7 мм и автоматического гранатомета (40 мм), а также система дымовых завес.

Как пишет издание, катера смогут брать на борт до 32 десантников. Максимальная скорость кораблей, которая достигается двумя водометными движителями производства Новой Зеландии, – до 40 узлов, запас хода составляет не менее 500 миль.

Экипаж судна состоит из пяти человек, в автономном плавании может находиться 5 дней.

Морпехи в составе взвода проверяли десантовместимость с размещением личного состава, снаряжения и боеприпасов на борту катера.


Пресс-служба Военно-морских сил Украины 19 ноября уведомила, что в Одессу для продолжения испытаний прибыли новые катера "Кентавр". До этого они прошли заводские испытания на судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком" в Киеве. Судна построены по заказу Минобороны страны.

Тогда же украинские СМИ сообщали, что на "Кентаврах" установили твердотельную радиолокационную станцию DRS4D-NXT, которая позволяет сопровождать сразу до 100 целей. Помимо этого, есть спутниковый терминал Iridium Pilot – с его помощью можно одновременно иметь до трех независимых линий связи.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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