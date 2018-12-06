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Рада разорвала Договор о дружбе Украины с Россией

Фото: DPA/TASS
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Украинские парламентарии пошли на поводу у президента

Верховная рада в целом одобрила законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", представленный ранее главой государства Петром Порошенко.

За документ проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226. Законопроект принимался с учетом мифической "вооруженной агрессии" РФ против Незалежной, сообщает телеканал "112" в четверг, 6 декабря.

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"Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного договора до прекращения его действия, согласно ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров", – говорится в законопроекте.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Здесь, вероятно, возникнет коллизия. Документ устанавливает, что действие соглашения будет приостановлено ​с 1 апреля 2019 года. Однако, судя по вышеприведенному тексту законопроекта, если пан Порошенко подпишет его уже сегодня и он будет обнародован завтра, то Украина через несколько часов снимет с себя "оковы" братства с Россией. К чему так стремится вся постмайданная бандеровская власть.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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