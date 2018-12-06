Российским кораблям закрывают порты Европы

Финансовым потокам тоже перекроют ход

Банки России могут отключить от международной системы проведения транзакций SWIFT. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Несмотря на то что сеть SWIFT регулируется законами Бельгии, американцы занесли ее в список своих рычагов давления на Россию. И даже готовы пожертвовать интересами европейских союзников, лишь бы лишить российских финансистов возможности отправлять платежи в ускоренном режиме.

"Люди называют SWIFT "ядерной" опцией", – пояснил Волкер в интервью "Голосу Америки". "Это (отключение России) приведет к издержкам всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников", – признал дипломат, но повторил, что это необходимая жертва. "Мы должны рассматривать возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей", – заявил он.

Речь, понятно, идет об инциденте в Керченском проливе 25 ноября, когда пограничная служба ФСБ была вынуждена силой останавливать военные корабли Украины в российских водах. Моряков и находящихся среди экипажа сотрудников СБУ заключили на два месяца под стражу.

Это обстоятельство крайне не понравилось Киеву и его сторонникам на Западе. Действительно, они ведь живые свидетели умышленной провокации, на которую пошли украинские власти. Поэтому от Москвы разными угрозами требуют вернуть моряков на родину.

Указывают, в частности, что в противном случае российские корабли, вышедшие из портов Крыма или Азовского моря, могут лишиться причалов в Европе.

"Это очень сильный и очень оригинальный шаг", – оценил Волкер, особо подчеркнув, что данная инициатива исходит от самих европейцев. – Посмотрим, пойдут ли они на это".

Ранее генсек партии "Христианско-демократический союз" ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что оценивает возможное закрытие для РФ портов в ЕС как эффективный способ влияния на политику российского руководства.