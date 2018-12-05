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НАТО пригрозила взять Крым и Калининград

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
В альянсе придумали действенное оружие против российской армии

Москва надежно защищает подступы к своим границам. Но вооруженные силы Североатлантического альянса подобрали отмычку к этой двери. Об этом заявил глава недавно восстановленного Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис.

По его словам, Россия постепенно расширяет систему блокировки доступа войск потенциального противника к своим стратегически важным районам. Однако теперь американцы придумали, как с этим бороться. Правда, планов своих они не раскрывают.

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"Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть четкий метод. Он основан на физическом, комплексном маневре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо", – приводит слова Льюиса Business Insider.

Вице-адмирал не скрывает, что НАТО затрачивает огромные усилия для того, чтобы научиться взламывать российскую оборону. Отработка различных приемов ведется на протяжении многих лет, и натовцам удалось достичь "серьезного прогресса".

Льюис также пояснил, почему внимание альянса приковано именно к Калининграду и Крыму. В этих регионах, по его словам, сосредоточен самый обширный потенциал российских войск: "Там есть средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а также находятся несколько тысяч солдат". Кроме того, оборона укреплена средствами радиоэлектронной борьбы и радарами, поэтому возможности для передвижений сил НАТО в этих регионах могут быть значительно ограничены.

Слова американского флотоводца о готовности противодействовать России в Крыму – не пустой звук. После украинской провокации в Керченском проливе появились сведения о том, что НАТО собирается отправить к месту событий военные корабли.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг упрекнул нашу страну в том, что при помощи Крыма Москва пытается прибрать к рукам все Азовское море. "Четыре года тому назад Россия незаконно аннексировала Крым. Теперь Россия пытается использовать Крым для расширения своего влияния и контроля над Азовским морем", – заявил он (цитируется по УНИАН). Видимо, в альянсе собрались этому помешать, оттого и обсуждают планы по захвату полуострова.

Андрей ФИЛАТОВ
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