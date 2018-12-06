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Могерини выразила обеспокоенность Лаврову ситуацией в Черном море

Фото: www.globallookpress.com
До ультиматумов и угроз санкциями пока дело не дошло

У главы европейской дипломатии Федерики Могерини сегодня тяжелый день в Милане. Сначала она выслушивала министра иностранных дел Украины Павла Климкина с его мольбами ввести очередные наказания в адрес Москвы, теперь уже за инцидент в Керченском проливе.

А затем в кулуарах 25-го заседания Совета министров ОБСЕ переговорила с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где ни словом не обмолвилась о том, что Москва должна немедленно освободить три корабля ВМС Незалежной и их экипажи, нарушивших росграницу в Черном море 25 ноября. Это свое заявление итальянка произнесла на самом мероприятии чуть ранее.

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"На фоне недавней конфронтации в Азовском море (кто их там в Брюсселе научит карты смотреть не вверх ногами) высокий представитель выразила обеспокоенность в ходе дискуссии с министром Лавровым в соответствии с декларацией, принятой от имени ЕС по вопросу об эскалации напряженности", – говорится в коммюнике дипломатической службы Евросоюза.

Судя по тексту, у Москвы и Брюсселя есть более насущная проблема, о которой говорили Могерини и Лавров. В документе сообщается, что они "обсудили будущее Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", который так упорно США хотят "похоронить".

По мнению главы евродипломатии, данный договор "является ключом к европейской и глобальной безопасности и что в общих интересах, чтобы договор сохранялся и полностью выполнялся".

Кроме того, Лавров и Могерини затронули сирийскую тему, ситуацию на Западных Балканах и продолжающуюся работу по сохранению иранской ядерной сделки. Отмечается, что они договорились продолжать контакты по этим вопросам в ближайшие недели.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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