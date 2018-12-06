Лавров указал на зарубежных покровителей Киева, покрывающих его беззаконные действия

Запад в упор не видит провокации, которые нынешний режим Незалежной осуществляет в Керченском проливе, и активную военную подготовку, проводимую украинскими ВСУ в Донбассе. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран – участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки. Это в полной мере относится и к недавней провокации, устроенной Военно-морскими силами Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе", – цитирует ТАСС министра.

Также он призвал коллег из Евросоюза обратить внимание на дискриминацию в Незалежной русского языка и срочно вмешаться в эту ситуацию верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Занньера. Глава российского дипведомства заметил, что Киев обещает сделать послабление для тех языков, которые представлены в ЕС, "показывая тем самым, что его цель – дискриминация, а еще лучше – уничтожение русского языка, на котором разговаривает большинство граждан Украины".

Помимо темы проблем с южными соседями Лавров акцентировал внимание и на планах Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что создаст новые риски для всей Европы. По его мнению, именно расширение НАТО на восток, т.е. к российским границам, развертывание американских ПРО на европейском континенте, а также "нелегитимные санкции под выдуманными предлогами" и привели к кризису доверия в Евроатлантике.

Если вернуться к инциденту в Черном море 25 ноября, когда украинские корабли незаконно вошли в пределы российской госграницы и были задержаны Погранслужбой РФ, то сегодня стало известно, что в следующий понедельник, 10 декабря, министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел ЕС, где будет обсуждаться ситуация в Азовском и Черном морях. Приглашение украинец получил после встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

"Поговорим о том, как совместно предотвратить попытки РФ дестабилизировать Украину и Европу", – написал пан Климкин в Twitter.

Как пишет "112", он представил Могерини какие-то "доказательства акта агрессии" Москвы в водах Черного моря и тут же попросил новых санкций.

Вероятно, именно после этого итальянка предложила России "освободить задержанные суда без промедления" и призвала "обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом".

Осталось узнать, получила ли российская сторона приглашение на заседание по столь щепетильному вопросу или снова выводы Брюссель сделает, заслушав лишь киевскую версию произошедшего.

