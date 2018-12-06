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Украина в рамках введенного режима военного положения наращивает группировку ВСУ на границе с Россией. Президент Петр Порошенко объявил, что куда-то к нам перебросил десантно-штурмовую бригаду с военного аэродрома в Житомирской области.
По его словам, этот шаг является "важным элементом адекватного ответа на действия агрессора".
"В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных Сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонные возможности и быть готовыми остановить агрессора не теряя ни секунды", – прочирикал пан Порошенко в своем Twitter.
Начирикав примерно пять постов, верховный главнокомандующий Незалежной, как настоящий разведчик, не стал открывать секрета, куда и сколько он направил штурмовиков. Однако мы подчеркнем, что военное положение введено не по всей Украине, а только в русскоязычных 10 областях страны, где среди жителей давно замечен по большей массе своей неблагонадежный для Петра Алексеевича электорат: Винницкой (это отдельная история, вотчина пана президента, граничащая с пророссийским Приднестровьем), Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории.
Как напоминает URA.RU, военное положение
введено на 30 дней после инцидента с тремя украинскими кораблями, нарушившими росграницу в Черном море 25 ноября. Экипажи двух бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны Капу" были задержаны Погранслужбой РФ. Киев случившееся назвал актом агрессии со стороны Москвы, а Россия – провокацией со стороны украинских руководителей.
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