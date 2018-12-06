Верховный главнокомандующий Незалежной укрепляет рубежи крылатой пехотой

Украина в рамках введенного режима военного положения наращивает группировку ВСУ на границе с Россией. Президент Петр Порошенко объявил, что куда-то к нам перебросил десантно-штурмовую бригаду с военного аэродрома в Житомирской области.

По его словам, этот шаг является "важным элементом адекватного ответа на действия агрессора".

"В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных Сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонные возможности и быть готовыми остановить агрессора не теряя ни секунды", – прочирикал пан Порошенко в своем Twitter.



Он отметил, что десантники "перемещены на важные в оборонном значении направления и районы согласно утвержденных планов", "где есть потребность решать наиболее сложные задачи, где без воинов ДШВ никак".

Начирикав примерно пять постов, верховный главнокомандующий Незалежной, как настоящий разведчик, не стал открывать секрета, куда и сколько он направил штурмовиков. Однако мы подчеркнем, что военное положение введено не по всей Украине, а только в русскоязычных 10 областях страны, где среди жителей давно замечен по большей массе своей неблагонадежный для Петра Алексеевича электорат: Винницкой (это отдельная история, вотчина пана президента, граничащая с пророссийским Приднестровьем), Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории.

Как напоминает URA.RU, военное положение введено на 30 дней после инцидента с тремя украинскими кораблями, нарушившими росграницу в Черном море 25 ноября. Экипажи двух бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны Капу" были задержаны Погранслужбой РФ. Киев случившееся назвал актом агрессии со стороны Москвы, а Россия – провокацией со стороны украинских руководителей.

