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В Киеве усиленно разыскивают призывников

Фото: www.globallookpress.com
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Уклонистов караулят около станции метро

В украинской столице разыскиваются все, по ком плачет армия. Отлов потенциальных солдат ведут две бригады в составе представителей Деснянского военкомата и местного участкового.

Они дежурят рядом со станцией метро "Лесная", уточняет в Facebook Влад Антонов. По его словам, правоохранители бесцеремонно "цепляют" молодых людей на улице и требуют показать документы, свидетельствующие о том, что они отслужили. 

"Подходят и спрашивают документы у всех мужчин, которые явно спешат на работу. Прямо при мне задерживали парня, который при себе не имел документов", – написал Антонов.

Не так давно военный комиссар Киева Сергей Клявлин рассказал о риске срыва призывной кампании в столице. Пока, судя по его отчету, ряды срочников пополнили меньше 40% от необходимого числа украинцев. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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