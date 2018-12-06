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В украинской столице разыскиваются все, по ком плачет армия. Отлов потенциальных солдат ведут две бригады в составе представителей Деснянского военкомата и местного участкового.
Они дежурят рядом со станцией метро "Лесная", уточняет в Facebook Влад Антонов. По его словам, правоохранители бесцеремонно "цепляют" молодых людей на улице и требуют показать документы, свидетельствующие о том, что они отслужили.
"Подходят и спрашивают документы у всех мужчин, которые явно спешат на работу. Прямо при мне задерживали парня, который при себе не имел документов", – написал Антонов.
Не так давно военный комиссар Киева Сергей Клявлин рассказал о риске срыва призывной кампании в столице. Пока, судя по его отчету, ряды срочников пополнили меньше 40% от необходимого числа украинцев.
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